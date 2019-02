Colletorto: Francesco Pellegrino è il nuovo Comandante dei Carabinieri

Da oggi il maresciallo maggiore Francesco Pellegrino è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Colletorto , che ha competenza territoriale anche sul Comune di San Giuliano di Puglia.

Il Comando Legione Carabinieri Abruzzo e Molise gli ha affidato tale importante incarico, in sostituzione del Luogotenente Santo Torrisi, a sua volta promosso Ufficiale con il grado di sottotenente e destinato alla Scuola Allievi CC di Campobasso.

Il neo comandante, 51 anni, originario della Provincia di Foggia ha una carriera di tutto rispetto che, per anni in servizio in Sicilia, lo ha portato nel 2001 in Molise dove ha svolto incarichi amministrativi, fino al 2015.

Dal 2015 al 2016 ha prestato servizio presso la caserma di Rotello, quale vice Comandante e dal 2016 ad oggi presso la Stazione di Larino.