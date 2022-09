Comune di Guardialfiera e Plastic Free: protocollo d’intesa quinquennale a difesa dell’ambiente

La plastica e tutte le problematiche ad essa connesse è fatto ormai noto, grazie anche al susseguirsi di studi e ricerche che ne attestano l’incidenza negativa sull’ambiente e, quindi, sulla salute.

La “montagna”, che in alcuni casi esiste realmente ma spesso e volentieri è ricoperta di rifiuti, può essere scalata con piccoli passi attraverso azioni concrete e in collaborazioni con le amministrazioni comunali illuminate.

E’ fresca di inchiostro la stipula del protocollo d’intesa tra il Comune di Guardialfiera e l’associazione Plastic Free Onlus, che nella giornata di ieri ha visto riunirsi l’Amministrazione comunale, con a capo il Sindaco Vincenzo Tozzi da un lato, e l’Avv. Giuseppe Fabbiano in qualità di Referente di Campobasso per l’associazione Plastic Free, dall’altro.

Estrema soddisfazione si legge nei volti dei protagonisti ed un grazie va rivolto anche a tutta l’Amministrazione comunale, la quale si è resa subito disponibile ad approvare la richiesta di accordo con la PA, che avrà durata quinquennale.

L’accordo raggiunto ha l’obiettivo di promuovere una serie di attività ed eventi sulle tematiche green. Nello specifico, Plastic Free si impegna a promuovere appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi, oltre a lezioni di educazione ambientale nelle scuole sia in presenza che online. Informazione e sensibilizzazione online, sui social, con stand e promozione di passeggiate ecologiche e turistiche, senza dimenticare la segnalazione di rifiuti abbandonati in modo abusivo.

Il Comune di Guardialfiera, a ratifica dell’intesa che avrà una durata quinquennale, si impegnerà dal suo canto a patrocinare gratuitamente tutte le attività proposte da Plastic Free, garantendo l’intervento dell’azienda appaltatrice della raccolta differenziata dei rifiuti, per il ritiro dei sacchi al termine di ogni iniziativa promossa. Ai volontari di Plastic Free, in caso di pubbliche manifestazioni, sarà anche garantita l’occupazione gratuita di suolo pubblico per l’installazione di stand informativi.

A consolidare il rapporto collaborativo il prossimo 2 ottobre, in occasione della giornata nazionale Plastic Free “Sea & Rivers”, l’associazione con il patrocinio del Comune di Guardialfiera e la collaborazione di molte associazioni locali organizzerà una mattinata di raccolta rifiuti sulle sponde del Lago di Guardialfiera (ritrovo al Bivio “ex ristorante la Cascina sul lago” alle ore 09:00).

Questo accordo rappresenta solo l’inizio di un percorso volto alla sensibilizzazione della collettività per la riduzione dell’uso della plastica ed un suo migliore uso e smaltimento.