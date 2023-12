Comune di Termoli, evento finale del progetto ‘Sumo’

Il giorno 21 dicembre 2023, presso il Comune di Termoli, si terrà l’evento finale del progetto/info day “SUMO – Sustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area”.

Il progetto, finanziato dal Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania Montenegro 2014/2020, si pone come obiettivo il miglioramento dell’efficienza dei trasporti, in termini di sostenibilità e qualità, attraverso azioni pilota da realizzare in ogni area coinvolta, sviluppando al contempo una strategia efficiente per una mobilità più attenta all’ambiente. I principali risultati attesi dal progetto sono il rafforzamento della rete per la mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo di Linee Guida Territoriali e Transfrontaliere, la sensibilizzazione dei cittadini sulla mobilità “smart” e “green”, il miglioramento del coordinamento transnazionale nello sviluppo e nell’attuazione di sistemi di trasporto integrati per viaggiatori, riducendo le disparità esistenti tra i paesi e l’efficientamento del sistema di trasporto turistico regionale, favorendo così anche lo sviluppo economico complessivo della regione nonché dei collegamenti tra le regioni coinvolte.

Il progetto ha previsto la realizzazione di azioni pilota nei territori partner, attraverso l’acquisto di un motoscafo ibrido/elettrico per il servizio di trasporto pubblico a Brindisi, l’acquisto di un bus ibrido per il servizio di trasporto pubblico nell’area del porto di Bari, l’allestimento di una pista ciclabile (circa 1,4 km) con partenza dal porto di Valona e, per il Comune di Termoli, l’acquisto di cinque pannelli a Messaggio Variabile (TEIMS – Sistema di Monitoraggio del Traffico e Ambientale) che forniranno informazioni su viabilità, mezzi di trasporto e stato ambientale nell’area del porto e della stazione ferroviaria.

Queste azioni favoriranno il miglioramento dei collegamenti e dei mezzi di trasporto sostenibili al fine di migliorare l’esperienza di viaggio di turisti e cittadini, riducendo l’emissione di carbonio nelle aree coinvolte.

Durante l’evento verranno presentati i risultati del progetto e il piano urbano mobilità sostenibile (PUMS) realizzato dal Comune di Termoli.