‘Comuni in Transizione Digitale’: ALI Molise organizza l’incontro in presenza rivolto ad amministratori locali

Per venerdì 4 marzo ALI – Lega Autonomie, in collaborazione con Leganet e Tiscali e con il patrocinio del Comune di Campobasso, ha organizzato, a partire dalle ore 10,00, un importante ed utilissimo incontro in presenza per gli amministratori locali presso il Circolo Sannitico di Campobasso.

Si parlerà di Transizione Digitale, ma soprattutto delle concrete e già attive opportunità per i sindaci delle aree interne finalizzate a migliorare i servizi ai cittadini e per aprire i paesi molisani alle nuove possibilità del mondo digitale con innovative soluzioni e servizi come lo smart working.

L’incontro sarà Coordinato dal Presidente ALI Molise Luigi Valente ed è previsto il saluto della Vice Sindaca del Comune di Campobasso Paola Felice nonché l’intervento della Consigliera regionale Micaela Fanelli Vice Presidente Nazionale di ALI.

Relatori dell’incontro Alessandro Broccatelli e Gabriele De Luca, rispettivamente Presidente e Project Manager Leganet, nonché Andrea Podda e Dante Simeone di Tiscali.