Concerti d’autunno del Conservatorio ‘Perosi’ di Campobasso: pubblicato il calendario per l’a.a. 2023/24

È con grande entusiasmo che il Conservatorio “Perosi” di Campobasso annuncia il calendario dei Concerti dei Docenti per l’Autunno dell’anno accademico 2023/24. I concerti, che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre, sono ad ingresso libero e offriranno un’importante opportunità di fruizione culturale gratuita per la comunità.

Il programma, ricco e variegato, prevede esibizioni di musica da camera e concerti solisti, con un’attenzione particolare alle musiche tradizionali grazie al contributo del Dipartimento apposito. Gli eventi si terranno principalmente presso la sede temporanea del Conservatorio in via San Giovanni in Golfo e in alcune aule della sede centrale di Via Principe di Piemonte, creando un ambiente accogliente e stimolante per tutti gli appassionati di musica. Rita D’Addona, Presidente del Conservatorio, ha dichiarato: “I concerti d’autunno rappresentano un momento fondamentale per esprimere la cultura e l’arte nel nostro territorio. Questi eventi saranno un’occasione per far rivivere pagine di cultura musicale e per far conoscere le peculiarità del nostro istituto. Puntiamo su una programmazione di alta qualità, curata da docenti di elevato profilo artistico.”

I concerti non solo celebrano la tradizione musicale, ma si propongono anche come un’importante occasione di confronto e formazione per gli studenti, favorendo un’interazione dinamica tra le varie discipline musicali. La Direzione Didattica diretta dal M° Vittorio Magrini e l’ufficio di produzione del Conservatorio promuovono questa iniziativa con l’obiettivo di rendere visibile il lavoro dei docenti e l’indirizzo formativo dell’istituto.

Vi invitiamo a partecipare a questa vivace manifestazione musicale, che non solo arricchirà l’offerta culturale della regione, ma sarà anche un palcoscenico per la rinascita e la valorizzazione della cultura musicale.