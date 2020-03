Coronavirus, Lions e Leo Club Campobasso danno il via al Service #weserveiorestoacasacampobasso

Il Lions e il Leo Club Campobasso, a seguito di riunioni avvenute a mezzo telefonico e attraverso conference call, nel più stretto rispetto delle prescrizioni emanate dallo Stato, al fine di essere vicini alla propria Comunità in un momento così difficile, hanno deciso di dare vita al Service Lions “#WE SERVEIORESTOACASACAMPOBASSO” attraverso il quale i Presidenti Aldo Reale, Alessandro Setaro e i loro Soci, intendono raggiungere il duplice scopo di lanciare una campagna di sensibilizzazione rivolta ad informare, ulteriormente, la cittadinanza sui giusti comportamenti per la prevenzione al Coronavirus e a dare vita ad una raccolta fondi da destinare alla ASReM per contribuire all’acquisto degli strumenti e del materiale sanitario necessario.

Pertanto, il Service sarà attuato in due modalità, la prima consentirà a tutti i Soci e a tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta fondi “#WESERVEIORESTOACASACAMPOBASSO” in favore della ASReM di effettuare un versamento attraverso un bonifico bancario intestato al Lions Club Campobasso con causale #WESERVEIORESTOACASACAMPOBASSO alle seguenti coordinate Iban IT15R0200803805000103293191 Codice Bic Swift UNCRITM1NB9, la seconda, vedrà impegnati tutti i Soci nella realizzazione di un piano di contatti e di comunicazione finalizzata a ribadire i comportamenti necessari per una corretta prevenzione al Coronavirus.

“Tutti i nostri Soci sono già impegnati con le loro attività e con il loro rispetto delle regole in questa drammatica battaglia contro il Corona Virus e per la Vita, tra di noi vi sono anche medici che stanno combattendo in prima linea, pertanto, anche insieme ai Soci del Leo Club Campobasso, tra cui spiccano diversi medici, alcuni impegnati anche in altre Regioni d’Italia o addirittura all’Estero, abbiamo avvertito fortissima la necessità di profondere un impegno ulteriore per la nostra Comunità campobassana e per la nostra Azienda Sanitaria Regionale del Molise. Il motto del Lions Club International è WE SERVE e noi, con orgoglio, da 64 anni serviamo la nostra amata Campobasso e la nostra gente che sa bene che dove c’è un bisogno c’è un Lions e noi, oggi ancora di più, vogliamo essere al loro Servizio”.