Corso di Autodifesa per donne, il 16 aprile l’incontro conclusivo dell’iniziativa promossa all’interno del progetto ‘In rete contro la violenza sulle donne’

Domani, martedì 16 aprile alle 17,00, nella sala Alfhaville di Campobasso, si terrà un evento a completamento del corso di Autodifesa per donne, durante il quale interverranno: Antonio Fornaro insegnante AWTA, Emanuela Galasso psicologa dell’associazione Liberaluna Onlus e Valeria Moffa direttrice della Scuola Allievi Di Polizia, per approfondire le varie esperienze legate all’autodifesa. Sarà, inoltre, trasmesso un video che testimonierà i sei incontri del corso di autodifesa, che ha avuto inizio nel mese di ottobre del 2018, realizzato dalla palestra Dinamica e da AWTA, Accademia Internazionale di Autodifesa di Campobasso, il cui svolgimento rientra nel progetto ‘In rete contro la violenza sulle donne’, finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Associazione Liberaluna Onlus, in partenariato con il Comune di San Giuliano del Sannio e con l’ente capofila, il Comune di Baranello.

Gli istruttori della palestra ‘Dinamica’, insieme alla preziosa collaborazione e partecipazione del maestro Michele Stellato, hanno messo gratuitamente a disposizione le loro competenze e la loro esperienza gratuitamente, prolungando anche con altri due incontri non precedentemente previsti.

Un corso di difesa personale femminile per acquisire sicurezza ed autocontrollo, un modo per sentirsi pronte a difendersi migliorando la prontezza di riflessi, la capacità di controllare le emozioni e di interpretare la situazione, decidendo la strategia giusta da adottare per tutelarsi al meglio.

All’evento prenderà parte anche l’attore Francesco Vitale per promuovere un laboratorio teatrale rivolto alle donne ed offerto gratuitamente dall’associazione culturale Incas, così come previsto tra le varie attività del progetto ‘In rete contro la violenza sulle donne’.

L’evento sarà moderato da Maria Grazia La Selva, presidente dell’associazione Liberaluna Onlus e componente della Commissione di Parità della Regione Molise.