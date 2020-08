Dal 25 al 30 agosto 2020 il raduno virtuale ‘Passione Motori Cercepiccola’

Il Gruppo “Passione Motori Cercepiccola“, deciso a non restare fermo in questo periodo di emergenza sanitaria, ha inteso adattare la propria passione motoristica ai tempi che corrono, organizzando il proprio tradizionale raduno, aperto ad ogni forma di veicolo, trasmigrandolo però, questa volta, in una versione totalmente digitale.

La voglia di vivere ancora una volta il sentimento che lega il gruppo cercepiccolese a tanti altri appassionati di motori ha spinto dunque gli organizzatori a reinventare il concept del classico raduno, offrendo un modo ingegnoso ed alternativo di vivere una comune ed intramontabile passione.

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita. Per prendere parte al raduno virtuale basterà collegarsi da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto al gruppo Facebook “Passione Motori Cercepiccola” (https://www.facebook.com/groups/632018777723589) e condividere una foto di sè insieme al proprio veicolo. I partecipanti che negli anni scorsi hanno preso parte ad uno dei precedenti otto raduni organizzati dal gruppo cercepiccolese sono invitati a pubblicare preferibilmente foto della propria partecipazione ad uno dei predetti eventi passati.

Alla fine dell’evento i partecipanti riceveranno un simpatico gadget 3D stampabile commemorativo dell’evento.

L’iniziativa, oltre che per gli scopi citati in premessa, vuole permettere ai tanti partecipanti di scoprire una inedita Cercepiccola (attraverso appositi contenuti multimediali) ed offrire qualche momento di svago in questo difficile periodo nella speranza che quanto connesso al COVID-19 diventi presto solo un ricordo.