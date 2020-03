Dantedì, per la giornata dedicata ad Alighieri social contest dell’amministrazione comunale di Palazzo San Giorgio

Domani, mercoledì 25 marzo, si celebrerà per la prima volta il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri recentemente istituita dal Governo.

Anche l’Amministrazione Comunale, raccogliendo l’invito del Ministro Franceschini, ha ben pensato di lanciare sulla rete un’iniziativa per ricordare insieme il sommo Poeta, cercando un modo per unire ancora di più la nostra città in questo momento difficile. A parlarne è l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice.

“Anche se questa prima edizione del Dantedì cade in un periodo emergenziale realmente complicato, alle ore 12 di mercoledì 25 marzo, siamo tutti chiamati a leggere Dante e a riscoprire i versi della Commedia con pillole, letture in streaming e performance dedicate a Dante utilizzando gli hashtag ufficiali #Dantedì e #IoleggoDante. L’invito che rivolgiamo a tutti – ha poi aggiunto l’assessore presentando nello specifico l’iniziativa social del Comune – è di partecipare al nostro contest organizzato sulla pagina Fecebook del Comune di Campobasso pubblicando nei commenti del nostro post di presentazione della giornata, un breve video di massimo 30 secondi, in cui ciascuno di noi legge Dante: le letture, seppur a distanza, potranno proseguire durante tutta la giornata animando così i nostri social. Il protagonista del video, che riceverà più like sulla pagina, vincerà una copia dell’opera omnia di Vincenzo Gasdia sulla Storia di Campobasso”.