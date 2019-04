Editoria indipendente sugli scudi con la raccolta di racconti tutta al femminile di Raw Signs

In giro per la penisola le autrici di “Come ti vedo” con il loro tour di presentazione nelle piccole librerie indipendenti.

Con l’arrivo della primavera riprendono a tutto spiano anche le fiere editoriali in giro per la penisola e sempre più sono anche gli eventi dedicati espressamente all’editoria indipendente.

La forza dei piccoli editori indipendenti è spesso sostenuta dalle librerie indipendenti che con lungimiranza e voglia di scoprire linee editoriali meno consuete aprono le loro porte e fanno posto sui loro scaffali a produzioni come quella lanciata e ideata qualche mese fa da Raw Signs capace con la raccolta di racconti tutti al femminile “Come ti vedo”, di riscuotere consensi in termini di apprezzamenti dei lettori e anche di vendite, un connubio non sempre così facile da realizzare.

“La pubblicazione di un testo per una casa editrice indipendente è una scommessa sempre fortissima e stimolante, ma è anche un momento nel quale ci si confronta con il mercato, non solo con i gusti dei lettori o con la voglia di sperimentare strumenti di scrittura e di pubblicazione diversi. – dichiara Carmine Aceto, responsabile dello studio editoriale Raw Signs di Campobasso – Con “Come ti vedo” la raccolta di racconti scritta da Teresa Lembo, Maria Fabia Simone e Michela Modesti, Raw Signs ha cercato proprio di fare questo, ovvero di non perdere di vista le forme di una scrittura che ha sempre bisogno di tentare nuove strade, magari proprio con autori e autrici giovani capaci di dare corpo alle proprie curiosità, costruendo un testo che anche dal punto di vista commerciale potesse essere sostenuto grazie a delle qualità oltre testuali anche editoriali nel senso più ampio del termine.”

Per promuovere “Come ti vedo” le tre giovani autrici hanno intrapreso un giro di presentazioni che ha toccato e sta toccando varie zone d’Italia e che ha preso il via da Roma, lo scorso mese di marzo, presso lo spazio della libreria indipendente La Mia Libreria, in via Roberto Malatesta.

Già dalla prima presentazione romana l’interesse che i lettori hanno riservato alla raccolta e alle diverse motivazioni stilistiche delle tre autrici pubblicate da Raw Signs, ha fatto da naturale seguito a quanto era accaduto fino a quel momento sugli store online e nelle librerie dove era possibile ordinare e acquistare “Come ti vedo”. Vendite e interesse stanno continuando a crescere a braccetto, grazie anche alla scelta di presentare questo testo in luoghi indipendenti, aperti e inclusivi.

Il tour di Teresa Lembo, Maria Fabia Simone e Michela Modesti toccherà nelle prossime settimane anche la Puglia e, ovviamente, prima dell’estate anche il Molise.

Intanto per chi volesse leggere “Come ti vedo”, il libro è ordinabile sui maggiori store online, anche in edizione digitale, e presso le librerie.