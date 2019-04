Elettrificazione della tratta Roccaravindola-Isernia-Campobasso: lavori al via. Lunedì giornalisti sul cantiere

Al via i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della tratta Roccaravindola-Isernia-Campobasso. A testinoriarlo saranno giornalisti ed operatori, invitati lunedì 15 aprile direttamente sul cantiere con una navetta che, lunedì 15 aprile alle 16.15, partirà dalla stazione ferroviaria di Roccaravindola.

All’incontro prenderanno parte il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità, Vincenzo Niro e il direttore territoriale di Produzione Molise e Campania di RFI.

La convenzione per le opere di potenziamento infrastrutturale e tecnologico era stata firmata il 23 luglio 2018.

L’accordo prevedeva una prima fase di interventi di elettrificazione sulla Roccaravindola – Isernia (18 km) e di velocizzazione della tratta Roccaravindola – Isernia – Bojano, attraverso la sostituzione dei binari, la realizzazione di sottopassi e sovrappassi, di adeguamenti tecnologici, marciapiedi e pensiline. Seguirà il completamento dell’elettrificazione sulla tratta Isernia – Campobasso (57 km).

Il costo complessivo degli interventi è di 80 milioni di euro, suddivisi in 30 milioni per la prima tranche di lavori e 50 milioni per la seconda.

I lavori della prima fase sono stati finanziati per 15 milioni attraverso risorse previste nel Contratto di Programma – Investimenti tra il MIT e RFI e per gli altri 15 milioni dalla Regione Molise, attraverso il “Patto per lo sviluppo” di luglio 2016.

I lavori della seconda fase saranno invece finanziati a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione 2014-2020.

La convenzione ha, inoltre istituito anche un tavolo tecnico con l’obiettivo di monitorare e coordinare l’attuazione di tutti gli interventi.