Rugby, gli Hammers in serie C1. Il riconoscimento dell’assessore Niro

Per gli Hammers, ancora impegnati su diversi fronti in questi ultimi mesi di stagione, non si sono fatte attendere le parole e gli attestati di stima dell’assessore regionale allo Sport Vicenzo Niro che ha voluto salutare la promozione in serie C1 della società di rugby del capoluogo con un messaggio diretto a tutti i protagonisti di questa storica affermazione.

“Gli sforzi e i sacrifici vi hanno permesso di raggiungere, con la vittoria del campionato di categoria, un importante successo che mi auguro possa essere solo il primo della vostra storia. – ha affermato Niro rivolgendosi all’ampia famiglia degli Hammers – Un risultato meritato, sul campo e fuori da esso, che porta con sé quei valori che universalmente il rugby rappresenta e di cui voi siete esempio. Auspicando che l’impegno delle istituzioni pubbliche possa fornirvi quanto prima, una nuova e più adeguata casa voglio rivolgere al presidente, agli atleti di ogni categoria e a tutti i dirigenti dell’ASD Hammers Rugby Campobasso i miei più sinceri auguri per la vittoria del campionato di serie C2″.

“Si tratta di parole importati per noi e per il movimento rugbistico regionale, – ha commentato Benito Suliani, presidente degli Hammers – perché ribadiscono non solo il sostegno alla nostra società ma anche un interesse sempre più grande per il nostro sport, un interesse che tutti insieme cercheremo di convogliare verso delle azioni concrete e la costruzione di un impianto di gioco nuovo che possa accogliere il rugby nella nostra città è un punto sul quale sembriamo essere tutti d’accordo”.

Intanto, per ora si continua a giocare sul terreno dell’ex Romagnoli e proprio sul campo posto nel centro città domenica 14 aprile, dalle ore 12.00, saranno di scena le giovani Ladies degli Hammers per la tappa del campionato interregionale under 18 femminile. Insieme alle ragazze campobassane ci saranno le pari età della Tetras Vasto, della Partenope e dell’Amatori Napoli. Come sempre, ingresso gratuito e tanto divertimento all’insegna dei veri valori sportivi.