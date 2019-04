San Martino in Pensilis, Filomema Saracino candidata sindaco del PD

Dopo un ampio e costruttivo confronto sia con gli iscritti che con gli amministratori uscenti, il circolo Pd di San Martino in Pensilis ha deciso di candidare a sindaco per le prossime amministrative del 26 maggio Filomena Saracino, attuale vicesindaco.

Per la prima volta nella storia del paese sarà una donna, dunque, a rappresentare il Partito Democratico, e si spera l’intero centrosinistra, che si presenta agli elettori con un programma innovativo seppur in continuità con l’importante azione amministrativa posta in essere dall’amministrazione uscente.

“Una candidatura – affermano dal circolo cittadino – nella naturale continuità della positiva azione amministrativa che continua a mettere al centro la persona intesa quale insostituibile fulcro dell’agire politico. Una figura femminile non solo come elemento di novità, ma anche di riconoscenza nei confronti del ruolo delle donne”.

Entusiasmo e partecipazione per l’imminente tornata elettorale alla quale si comincerà a lavorare sin da subito, continuando ad operare su di un programma partecipato e condiviso.

Il circolo tutto coglie l’occasione per ringraziare il sindaco uscente Massimo Caravatta per gli straordinari risultati raggiunti e per la grande abnegazione con la quale ha affrontato il mandato elettorale.