Emergenza idrica: il Consiglio comunale approva Ordine del Giorno per migliorare la gestione dell’acqua e tutelare i cittadini

Ieri a Palazzo San Giorgio la riunione del Consiglio comunale, durante la quale è stata discussa una mozione presentata dalla minoranza relativa all’emergenza idrica. Alla seduta hanno partecipato il Consigliere regionale delegato al sistema idrico, Massimo Sabusco, il Presidente di Molise Acque, Stefano Sabatini, e il Presidente e la Vicepresidente della Grim, Massimo Saluppo e Rita Menna, che sono successivamente intervenuti nel dibattito.

Al termine della discussione, l’Aula ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che mira a contribuire concretamente alla risoluzione delle criticità che da troppo tempo affliggono la gestione dell’acqua nella regione. L’obiettivo è quello di spingere la Sindaca a farsi portavoce presso la Giunta regionale del Molise delle seguenti richieste:

Programmazione di fondi per migliorare l’efficienza delle reti di distribuzione idrica e del sistema fognario-depurativo, con particolare attenzione alla città capoluogo.

Trasmissione dei piani industriali di Grim e Molise Acque.

Chiarimenti sui rapporti tra Grim e Molise Acque.

Condivisione degli orari di interruzione del flusso idrico per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali e delle attività produttive.

In aggiunta, il Consiglio comunale ha incaricato la Sindaca e la Giunta Comunale di promuovere campagne di sensibilizzazione e informazione sulla tutela dell’acqua come bene pubblico, di verificare la tariffazione per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione e di adottare misure per l’installazione di tecnologie volte alla razionalizzazione dei consumi d’acqua negli edifici comunali, incentivando tali pratiche anche per le strutture private.

“La tutela dell’acqua, bene primario e comune, è una priorità – ha dichiarato la Sindaca – e mi impegnerò affinché i diritti dei cittadini, delle famiglie e delle attività produttive siano rispettati e salvaguardati”.