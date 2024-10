A Isernia doppio appuntamento delle celebrazioni per i 60 anni dell’autonomia della Regione Molise

Sono due gli appuntamenti organizzati dalla Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale in programma per venerdì prossimo 18 ottobre ad Isernia. Alle ore 10 nell’auditorium di corso Risorgimento un focus dedicato ai giovani, alla scuola e alla formazione con le premiazioni di tutti gli studenti molisani che hanno conseguito lo scorso anno il diploma di scuola secondaria di secondo grado con il massimo dei voti. Saranno i rappresentanti della Consulta degli studenti, Salma Yamoul e Nicola Di Toro, a raccontare il pensiero dei giovani rispetto al tema dell’autonomia e a soffermarsi su argomenti di stretta attualità che li vedono coinvolti in prima linea.

Verrà presentato in anteprima, alle scuole presenti e in collegamento remoto, un docufilm sul contesto storico istituzionale in cui è maturata l’autonomia della regione, realizzato con documenti inediti dalla Fondazione Lello Lombardi. Previsti anche due momenti musicali con il coro della Scuola primaria San Giovanni Bosco e la Saxophone Junior Orchestra dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII di Isernia.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 16 l’attenzione sarà rivolta al tema della ricerca e dell’ innovazione, opportunità per i giovani. Nell’aula magna dell’università del capoluogo pentro sei ospiti d’eccezione si racconteranno: Luigi Frati, direttore scientifico della Neuromed, Antonio Lucio Valerio, amministratore delegato Res Recupero Etico Sostenibile, Stefano Petracca, Presidente Responsible Research Hospital, Claudio Russo, ordinario biochimica Unimol, Alfonso Cantone, presidente Cda Zooprofilattico sperimentale Abruzzo e Molise e Paola Mercogliano, ricercatrice senior del Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.