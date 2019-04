‘FotoContest di Primavera’: il concorso fotografico di Me.MO Cantieri Culturali

Con l’arrivo della primavera e l’allungarsi delle giornate, aumenta anche il desiderio di stare all’aria aperta, visitare i luoghi della cultura e, ovviamente, si scattano più foto. Per questo, Me.MO Cantieri Culturali, ha indetto un concorso rivolto a tutti gli amanti della fotografia, della natura, della storia e dell’archeologia, il ‘FotoContest di Primavera’.

Partecipare è molto semplice: basta inviare, dal 8 al 22 aprile p.v., una o più foto, di luoghi della cultura moli sani o di luoghi del cuore e suggestivi del Molise, a memocantiericulturali@gmail.com, indicando nome cognome e contatto.

La foto sarà pubblicata sulla pagina Facebook dell’Associazione, in un album dedicato, e l’autore di quella che riceverà più likes, entro il 22 aprile, avrà in premio una visita guidata, in uno dei luoghi del Molise in cui opera Me.MO Cantieri Culturali, e un memogadget per due persone.