Furto in un centro fisioterapico, denunciata una 34enne molisana

Era entrata in un ambulatorio fisioterapico e, approfittando dell’assenza dei titolari, si era intrufolata in una stanza adibita a spogliatoio, da dove aveva rubato alcune borse e portafogli del personale sanitario. Una fisioterapista però l’aveva vista e le aveva intimato di restituire quanto sottratto.

A questo punto la rapinatrice l’aveva prima spintonata per guadagnarsi la fuga e poi, dopo che la donna le aveva sbarrato la strada, aveva gettato a terra quanto rubato, non prima di sferrare un pugno in pieno volto alla fisioterapista e darsi subito dopo alla fuga per far perdere le proprie tracce.

Sono stati poi i Carabinieri di Campobasso a risalire all’identità della malvivente che è stata individuata e denunciata per rapina. Le indagini degli inquirenti hanno tenuto conto dell’analisi dei tabulati telefonici e di alcune fotografie, nonché del racconto dei testimoni e della descrizione fisica da essi fornita.