Gam, sì dal Ministero alla cassa integrazione

L’Autorità di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico ha approvato la proroga del contratto d’affitto di ramo d’azienda di Solagrital a Gam, che è condizione necessaria per arrivare alla concessione della Cassa integrazione.

«Esprimo soddisfazione per il felice esito di una vicenda – le parole del presidente Toma – che ci ha tenuti, fino all’ultimo, con il fiato sospeso. Abbiamo lavorato in sinergia, Regione Molise, delegazione parlamentare molisana, sindacati, parti datoriali, per il conseguimento di un risultato che abbiamo incassato grazie alla tenacia e alla perseveranza che non ci hanno mai abbandonati. Un gioco di squadra ben orchestrato che dovrebbe essere preso a modello e mutuato in tante altre vertenze e situazioni che riguardano il bene del Molise e della sua gente. In politica le contrapposizioni sono dannose, servono le convergenze».

«Un ringraziamento particolare – dice ancora Toma – desidero rivolgere ai lavoratori e alle loro famiglie per la compostezza evidenziata a fronte di una situazione difficile, e per taluni aspetti disperata, che siamo riusciti a recuperare in extremis. Non hanno mai perso la calma, si sono confrontati con noi in modo esemplare e, soprattutto, hanno riposto fiducia nelle istituzioni. Ora dobbiamo guardare al futuro, rimboccarci le maniche e pensare alla ripresa produttiva».