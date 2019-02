Gli legano i testicoli con un filo di ferro. Ancora una triste storia di un amico a quattro zampe che ora cerca casa

È stato ritrovato con i testicoli legati con un filo di ferro. È successo al piccolo Sky, il bastardino che vive a Casacalenda e che da qualche tempo è stato adottato da alcune residenti di una palazzina che, oltre ad assicurargli il cibo, avevano provveduto a sverminarlo e vaccinarlo quando era stato ritrovato.

Inutili gli appelli per adottarlo. Sky ha vissuto libero a Casacalenda dove stanziava nei pressi delle abitazioni delle signore che si occupano di lui.

Qualche giorno fa, però, era scomparso e quando è stato ritrovato i suoi testicoli erano stati legati con un filo di ferro. Un altro gesto disumano e incomprensibile avvenuto solo qualche tempo dopo la tragica storia di Peppino e che dimostra ancora una volta quanto disumana può essere la mano dell’uomo.

Per fortuna Sky non ha riportato conseguenze, ma per paura che qualcuno possa fargli ancora del male l’Associazione Nazionale Protezione Animali di Campobasso è impegnata a cercargli un padrone che possa occuparsene.

È di mezza taglia e pesa 14 kg. È un cane di circa 4 anni, molto mansueto.

Chiunque voglia adottarlo può contattare la volontaria dell’Apac, Ilenia, al 3287975455.