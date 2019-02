ConsulenTia 19, gli studenti del Pilla a Roma per celebrare insieme all’Anasf i 10 anni del progetto Economic@mente

Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso protagonisti dell’evento di educazione finanziaria per le scuole, promosso per celebrare i dieci anni del progetto Economic@mente – Metti in conto il tuo futuro, nato nel 2009 dalla collaborazione con PROGeTICA. Un’iniziativa, quella alla quale hanno preso parte gli allievi del capoluogo, inserita all’interno della tre giorni di Consulentia 2019 – Protagonisti della crescita organizzata dall’Anasf, che si è tenuta dal 5 al 7 febbraio al Parco della Musica di Roma.

Accompagnati dai docenti dell’Istituto, i ragazzi della IV A e IV B SIA (Sistemi Informativi Aziendali) hanno potuto prendere parte a una lezione speciale di educazione finanziaria che ha offerto spunti di riflessione utili per leggere la contemporaneità, per affrontare l’economia personale per tempo e, soprattutto, per comprendere quali siano gli strumenti a disposizione.

Dopo il percorso attivato per il terzo anno consecutivo nella scuola di via Veneto e condotto dal formatore Anasf, Francesco Manocchio, nella Capitale, gli studenti hanno avuto la possibilità di partecipare a un’edizione speciale di un evento che, in occasione dei 10 anni dalla nascita dell’iniziativa, ha dato loro modo di incontrare, Sergio Sorgi e Claudio Grossi, rispettivamente vicepresidente e partner di Progetica.

Una lezione interattiva che ha visto gli studenti rispondere, con l’ausilio dei propri smartphone, a una serie di domande per testare quanto davvero ognuno di loro pensi al futuro: quali siano i loro sogni, le loro ambizioni e le loro aspettative.

Un vero e proprio viaggio verso il futuro, capace di progettare e riprogettare costantemente quel sentiero da attraversare per raggiungere i desideri di ognuno, in relazione ai cambiamenti di una quotidianità che diviene sempre più “liquida”.

Attenzione e coinvolgimento per gli allievi a cui è stata consegnata una cassetta degli attrezzi ‘immateriale’ che, se non gli consentirà di poter prevedere il futuro, certamente permetterà loro di iniziare a progettarlo in maniera consapevole, mettendo ‘in conto’ una serie di variabili.

Inoltre, tra i numerosissimi ragazzi presenti in sala, proprio Luca studente del Pilla, ha voluto prestarsi a un simpatico test per calcolare, in relazione alle abitudini, la prospettiva media di vita. Particolarmente longeva per l’allievo del capoluogo che, sul palco ha mostrato attitudini verso uno stile di vita sano.

A incontrare gli studenti del capoluogo in occasione di Consulentia 2019 anche il formatore Anasf e responsabile progetto Economic@mente per Abruzzo e Molise, Michele Piergiovanni che ha voluto ricordare come l’Istituto Pilla sia una delle scuole più attive del Molise, spesso portata ad esempio nel resto del Belpaese. “Anasf crede molto nei giovani e non è la prima volta – le sue parole – che gli studenti di Campobasso sono qui. Grazie a professionisti che hanno a cuore la trasmissione di sapere alle nuove generazioni, questi ragazzi hanno compiuto un percorso che li ha portati a scoprire come sia possibile sfruttare le risorse che si hanno a disposizione, tenendo conto di quelle di cui avranno bisogno in futuro”.

Piergiovanni ha, inoltre, voluto sottolineare come il Pilla rientri tra le oltre mille aule in cui i formatori Anasf hanno attivato un progetto che, oggi, ha tra l’altro consentito l’attivazione di un percorso universitario in Consulenza finanziaria a Teramo, “vero e proprio fiore all’occhiello per la nostra associazione”, ha detto.

Soddisfatto della partecipazione e dell’entusiasmo dei ragazzi anche Francesco Manocchio, il formatore Anasf che, ormai da dieci anni affianca gli studenti della scuola di via Veneto.

“L’educazione finanziaria – sono state, invece, le parole della dirigente scolastica, Rossella Gianfagna – è una disciplina in grado di preparare gli allievi ad affrontare meglio il contesto sociale, privato e professionale, nonché le sfide future. Un’importante occasione di crescita per stimolare la consapevolezza delle giovani generazioni su un mondo in continua evoluzione che, – ha poi concluso – va compreso nei suoi molteplici aspetti”.