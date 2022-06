I migliori golfisti di tutti i tempi: ecco la classifica aggiornata

Le origini di questo sport sono molto antiche e risalgono al Tardo Medioevo, periodo nel quale i contadini scozzesi si divertivano a lanciare pietre con un bastone. Le testimonianze del febbraio del 1297 riconducono a uno sport più simile al golf contemporaneo, a quei tempi era praticato a Loenen aan de Vecht nei Paesi Bassi.

Tiger Woods: il Re del Golf

Parlare di golf significa tenere presente che il migliore di tutti i tempi, il Re della Buca, è Tiger Woods, il miglior giocatore di golf al mondo per più di 13 anni (di cui 5 consecutivi), con 15 Major e 11 vittorie al PGA Tour. Quest’anno è stato inserito nella World Hall of Fame del Golf e nel 2019 ha ricevuto la massima onorificenza americana: la Medaglia per la Libertà.

Seve, Severiano Ballesteros

Campione spagnolo capace di arrivare a mettere in cassaforte 5 Major, atleta fondamentale per le edizioni della Ryder Cup. Purtroppo la sua carriera è stata stroncata troppo presto dai problemi fisici, così come la sua vita. Tuttavia, rimane uno dei più grandi campioni di golf mai esistiti.

Nick Faldo, protagonista del primo videogames sul golf

Dal 1998 fino al 1993 è stato sempre presente nella Top 20 degli eventi del PGA Tour, un golfista stilisticamente pulito e preciso in perfetto stile britannico. Fra gli anni ’80 e ’90 una vera icona del golf, tanto da ispirare il primo videogioco in assoluto realizzato su questo sport nel 1986.

Peter Thomson

Di origine australiana, questo golfista era un atleta essenziale e molto riflessivo, assolutamente uno dei migliori giocatori dell’Australia e del mondo. Ha vinto per 3 anni consecutivi l’Open: 1954, 1955 e 1956.

Bobby Locke

Personaggio sopra le righe fuori dal campo ma molto sobrio e rilassato nello stile di gioco, raggiunse notevoli successi negli Usa fino a quando non fu espulso dal PGA nel lontano 1950. Le ragioni non sono ben chiare ma qualcuno dei suoi avversari dichiarò che Locke era troppo bravo, per questo venne espulso. Infatti, continuò a vincere fino al 1987, anno della sua scomparsa.

Kathy Whitworth

Prima donna golfista a vincere un montepremi di oltre 1 milione di dollari nel 1981, con 88 successi nei tornei del LPGA Tour detiene il record assoluto, non serve aggiungere altro. È la campionessa assoluta del PGA Tour sia a livello femminile che maschile, classe 1939, incominciò a giocare a golf a soli 15 anni. È stata per ben 7 volte Player of the Year dal 1966 fino al 1973.