Referendum giustizia, Marone (Lega): “Occasione persa per il popolo italiano di contribuire al cambiamento”

“Occasione persa per il popolo italiano di contribuire personalmente al cambiamento del sistema Giustizia che così com’è non funziona”, scrive il segretario regionale della Lega con Salvini Molise, Michele Marone.

“Al dato del mancato raggiungimento del quorum si rileva la vittoria netta del Sì sui quesiti referendari, in particolare su quello della separazione delle carriere dei magistrati: chi sceglie di fare il PM deve fare solo quello e chi deve giudicare deve scegliere di fare sempre il Giudice – prosegue Marone – Sulla vittoria del Sì ora il parlamento ed in particolare le forze politiche proponenti lavoreranno su tale base per restituire autorevolezza alla magistratura e cambiare il sistema Giustizia al fine anche di evitare altri scandali Palamara”.

“Altro dato significativo nonché decisamente allarmante è che anche per le amministrative c’è circa il 40% degli italiani che non va a votare – conclude Marone – Questo dato deve far riflettere la politica e tornare ad interessare quei cittadini che purtroppo non andando a votare mostrano un disinteresse generalizzato fondato su un individualismo sfrenato a discapito del principio fondamentale della comunità. Ultima osservazione, il popolo ha sempre ragione però, non andando a votare, perde volontariamente l’occasione di poter essere protagonista delle scelte democratiche e quindi alla fine non può lamentarsi”.