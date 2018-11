“I professionisti nella società dei servizi. Nuove tutele e nuove opportunità”: delegazione molisana a Roma

Anche Confprofessioni Molise prenderà parte al Congresso Nazionale della Confederazione, dal titolo “I professionisti nella società dei servizi. Nuove tutele e nuove opportunità” che si terrà, martedì 6 novembre, a Roma, all’Auditorium Antonianum in Viale Manzoni 1.

Sarà l’occasione per un confronto aperto con la politica e le istituzioni con l’obiettivo di allargare gli orizzonti della professione e dare risposte concrete alla crescente domanda di welfare e di rappresentanza.

L’appuntamento annuale si aprirà con la presentazione del “Rapporto 2018 sulle libere professioni”: la fotografia più aggiornata di un settore economico, strategico per il Paese, in costante evoluzione. Proprio la libera professione, infatti, continua a crescere e a creare occupazione, non solo in Italia, ma pure in Europa, dove l’attitudine al cambiamento è maggiore

“La nuova economia dei servizi – ha spiegato il presidente di Confprofessioni Molise, Riccardo Ricciardi – richiede una forte propensione all’innovazione ma nel contempo presuppone politiche si sostegno necessarie per mettere in campo nuove opportunità e scongiurare criticità”.

Durante il Congresso, che si aprirà alle ore 10.00, interverranno, tra tutti, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, il presidente del Senato M. Elisabetta Casellati ed il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio.