Palazzo Magno, dal PD gli auguri ai consiglieri eletti del partito

Il Coordinamento regionale del PD Molise augura “buon lavoro” ai nuovi eletti in Consiglio provinciale ringraziando in particolare tutti quelli che si sono impegnati per la lista ‘Cives Provincia Democratica’ che ha eletto tre consiglieri, tutti appartenenti al Partito Democratico: Antonio Giuditta, Giuseppe Aristotile e Giuseppe D’Elia.

“Siamo convinti che i rappresentanti del PD, – fanno sapere dal partito – che andranno ad affiancare il nostro Presidente in una delicata fase di transizione che richiederà il sostegno di tutte le forze politiche presenti in Consiglio provinciale, sapranno collaborare in maniera costruttiva anche con gli altri consiglieri, trovando da subito l’equilibrio necessario per poter lavorare nell’interesse esclusivo del nostro territorio e dei nostri cittadini”.

“Antonio Battista, da subito, – prosegue la nota – ha riconosciuto la vittoria del centrodestra, confermando il suo impegno istituzionale da Presidente della Provincia ‘per il bene della comunità’ davanti alle nuove sfide che le Province dovranno affrontare, anche in seguito alla mancata riforma costituzionale che ne avrebbe ridimensionato le funzioni, e che oggi richiedono, necessariamente, nuove risorse e mezzi per poter svolgere al meglio il ruolo cruciale di “ente intermedio” che fungerà da cerniera tra Regioni ed enti locali”.

“Il Coordinamento regionale PD Molise registra il risultato di questa elezione di secondo livello tra gli amministratori, preventivabile alla luce del recente cambio alla guida della nostra Regione, ribadendo la fiducia e la consapevolezza che l’imminente Congresso, sia nazionale che regionale, – concludono dal partito – dovrà rappresentare l’opportunità per un forte rilancio dell’azione politica e programmatica del Partito a tutti i livelli territoriali”.