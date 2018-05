Il Giro d’Italia attraversa il Molise domenica 13 maggio, l’impegno della Polizia per garantire sicurezza

Domani 13 maggio, la 9^ tappa del 101° Giro d´Italia, scortato dalla Polizia Stradale, transiterà in Molise verso le ore 12 circa, interessando entrambe le province molisane. Proveniente da Pesco Sannita (BN), lungo la statale 87, attraverserà gli svincoli di Sepino e Guardiaregia per continuare, sulla statale 17, fino al bivio di Bojano, entrando nel centro abitato. Proseguirà, poi, in direzione Isernia e successivamente verso l’Abruzzo con arrivo previsto nella località sciistica di Campo Imperatore in provincia dell’Aquila.

La scorta della Polizia Stradale sarà composta da 41 operatori di cui 27 motociclisti, 12 operatori in auto tra cui la nuova Alfa Romeo Giulia Veloce e 2 operatori a bordo di un´officina meccanica mobile.

A questi si aggiungono le forze di Polizia, coordinate dalla Questura di Campobasso che, oltre alla regolamentazione della viabilità, al passaggio della carovana ciclistica, assicurano il sereno e regolare svolgimento della competizione sportiva.

Oltre ai motociclisti impiegati per la scorta, la Polizia Stradale è presente, per tutta la durata del Giro d’Italia, con il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, un´aula multimediale itinerante cui è legato il progetto “Biciscuola” promosso da RCS- La Gazzetta dello Sport, rivolto ai bambini delle scuole primarie di tutta Italia.

Infine in sei tappe, precisamente a Pesco Sannita (BN) del 13 maggio, Penne (PE) del 15 maggio, Osimo (AN) del 17 maggio, Ferrara del 18 maggio, Tolmezzo (UD) del 20 maggio e Abbiategrasso (MI) del 24 maggio – nell’ambito della 7ª edizione del Premio “Eroi della Sicurezza”, Autostrade per l’Italia S.p.A. premierà alcuni operatori della Polizia Stradale che hanno dato particolare lustro alla Polizia di Stato, distinguendosi per professionalità ed abnegazione nelle attività di soccorso e nei compiti istituzionali.

Si ricorda che sui tratti delle strade comprese nel percorso della corsa ciclistica, è sospesa la circolazione di ogni categoria di veicoli dalle ore 10.40 per i veicoli in direzione di marcia Benevento e dalle ore 11.10 anche per quelli in direzione di marcia Isernia e fino a 15 minuti dopo il transito del veicolo con il cartello “fine gara ciclistica”.