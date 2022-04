Il pilota Promox Gabriele Recchiuti al Rally di Casarano

Prima di 2022 per il pilota PROMOX Gabriele Recchiuti alla 28esima edizione del Rally Città di Casarano sotto l’egida sportiva della blasonata scuderia RO RACING di Rosario Montalbano.

Con il rodato copilota Nicolò Lazzarini alle note, a bordo della sua PEUGEOT 208 Rally 5, il pilota molisano sfreccerà per le insidiose prove cronometrate salentine alla conquista di ambiziosi piazzamenti.

Recchiuti, dopo la positiva esperienza nel Campionato Italiano WRC, dove ha conquistato un lusinghiero secondo posto nel raggruppamento e secondo assoluto quale under 25, ha pensato di pianificare per il 2022 un programma di gare più fitto, che gli consenta di percorrere più chilometri possibili di competizione. Questo al fine di favorire un più intenso percorso formativo del pilota, che concorrerà, oltre al Trofeo ‘Aci Sport’ di settima zona (in cui è inserito l’evento salentino), al campionato RACE DAY Rally Terra 2022/23, al Trofeo Peugeot di zona, al ‘R Italian Trophy’ e al Trofeo Pirelli Accademia Rally Nazionali 2022.

Un programma dunque densissimo per il giovane pilota, che prende il via dal Salento, con la partenza nel pomeriggio di sabato 23 aprile da Casarano alla volta delle 3 Prove Speciali (CARDIGLIANO, MIGGIANO e TORRE VADO) per un totale di 7 passaggi cronometrati. Arrivo e premiazione sono previsti nel tardo pomeriggio di domenica 24 aprile sempre a Casarano.