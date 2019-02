Il premier Conte in Molise: lunedì 11 febbraio traffico limitato in alcune vie centrali di Campobasso

In occasione della visita in Molise del premier Conte, lunedì 11 febbraio a Campobasso sarà limitata la circolazione in alcune strade centrali della città.

In modo particolare, il divieto di sosta è stato predisposto a partire dalle 7.00 e fino al termine della visita in:

Via Mazzini , tratto da incrocio Via Umberto a incrocio Via Veneto;

, tratto da incrocio Via Umberto a incrocio Via Veneto; Piazza Pepe, antistante Banca dell’Adriatico e tratto bar Lupacchioli a incrocio Via Palombo;