Inquinamento, la III Commissione consiliare della Regione convoca in audizione i presidenti dei Nuclei industriali

La III Commissione consiliare della Regione Molise, presieduta dal consigliere Armandino D’Egidio e composta dai consiglieri Antonio Tedeschi, Valerio Fontana, Fabio De Chirico e Nico Romagnuolo, rende noto che ha avviato, da tempo, un’indagine conoscitiva al fine di acquisire dati ed informazioni sui livelli di inquinamento industriale nella regione Molise.

A tale scopo è stato invitato in audizione il Commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale Campobasso – Bojano, Antonio Galasso, il quale si è impegnato a fornire una relazione dettagliata sulle Aziende operanti nell’ambito territoriale e differenziate dal diverso processo produttivo nonché dal potenziale rischio di rilascio di sostanze inquinanti. Alle audizioni è stata invitata anche Stefania Passarelli, presidente del nucleo industriale di Isernia – Venafro, che tuttavia ha ritenuto di non corrispondere all’invito rivoltole dalla Commissione su un argomento per il quale è essenziale acquisire le sue valutazioni.

“L’importanza dell’argomento e la responsabilità civile – ha sottolineato il presidente, Armandino D’Egidio – ci impongono una maggiore attenzione sui numerosi fattori che possono incidere sull’inquinamento. L’obiettivo è di raggiungere livelli di qualità dell’aria che non comportino conseguenze o rischi inaccettabili per la salute umana e l’ambiente”.