“Intelligenza Artigiana, le macchine replicano, le persone inventano”, il Presidente Confartigianato Imprese, Marco Granelli, in Molise

Importante appuntamento per Confartigianato Imprese Molise. Il 14 e il 15 Marzo sarà in Molise il Presidente Nazionale di Confartigianato Imprese Marco Granelli che incontrerà i vertici regionali dell’Associazione, il Presidente D’Orazio e l’intero Consiglio Direttivo, e visiterà alcune importanti realtà artigiane del Molise. Si tratta di un evento di rilievo in quanto è la prima volta dopo circa vent’anni che un Presidente Nazionale di Confartigianato Imprese visita il Molise.

Il Presidente Marco Granelli ha improntato l’intero suo mandato puntando sulla valorizzazione delle comunità locali, degli artigiani e delle piccole e medie imprese che “creano lavoro, produttività e sostenibilità, esportano, investono in innovazione. La piccola impresa è sostenibile per definizione” ha sempre sostenuto Granelli “è attenta più di ogni altra a salvaguardare il territorio in cui opera, a ridurre gli sprechi e a valorizzare le relazioni umane nelle comunità locali. È protagonista dell’economia circolare, alla quale contribuisce in modo importante, sia come occupazione, sia come fatturato.”

In tale ottica si inserisce la visita in Molise a dimostrazione che Confartigianato Imprese è tra le Associazioni di categoria più attente al territorio e all’ascolto dei fabbisogni delle piccole e medie imprese.

Il programma della visita, tra l’altro, prevede anche la partecipazione del Presidente Granelli alla Tavola Rotonda in programma il 14 Marzo alle ore 17, all’Hotel Centrum Palace di Campobasso dal titolo “INTELLIGENZA ARTIGIANA Le macchine replicano, le persone inventano”.

“Abbiamo voluto riprendere ciò che il Santo Padre Papa Francesco ci ha detto nel corso dell’Udienza che ha voluto riservare a Confartigianato lo scorso 10 febbraio presso l’Aula dedicata a Paolo VI nel Vaticano”, sottolinea il Presidente Regionale Romolo D’Orazio.

“Il Papa ha colto nel segno parlando di un artigianato che ha conosciuto notevoli trasformazioni, passando dalle piccole botteghe ad aziende che producono beni e servizi anche su larga scala ma ha anche sottolineato che l’uso delle tecnologie ha accresciuto sì le possibilità del settore ma che è ugualmente importante che non finiscano per sostituire la fantasia dell’uomo.”

A questo scopo Confartigianato Imprese ha voluto chiamare a confrontarsi su tali temi nella Tavola rotonda, oltre al Presidente nazionale Granelli e a quello regionale D’Orazio, il Presidente della Giunta Regionale del Molise Roberti, l’Assessore Regionale alle Attività Produttive Di Lucente ed esponenti dell’imprenditoria locale dinamica ed orientata all’innovazione come Luca Cesare, CEO di Democom S.r.l., società molisana leader in Italia nelle soluzioni digitali, ed esponenti del mondo della ricerca come Francesca Di Virgilio, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale e Gestione delle Risorse Umane dell’Università degli Studi del Molise.