Invalidi civili, prorogata tessera libera circolazione. La soddisfazione della consigliera Calenda

“Apprendo con enorme piacere che sono state prorogate le tessere per la libera circolazione gratuita per gli Invalidi civili della Regione Molise in merito al trasporto urbano fino al prossimo ottobre”. Così la consigliera regionale Filomena Calenda, presidente della IV Commissione.

“Dopo mesi di sollecitazioni – dice ancora la Calenda – per rendere fruibile e in maniera gratuita il trasporto con annessi i servizi essenziali alle persone con disabilità, finalmente si è dato corso alla risoluzione di uno dei problemi che mi erano particolarmente a cuore.

Purtroppo le persone portatrici di una disabilità già vivono una condizione di difficoltà, e la mancanza di agevolazioni, che possano migliorare la loro quotidianità, rende la loro vita una corsa ad ostacoli. Abbattere le discriminazioni rende una società migliore. Ringrazio l’assessore Pallante che – ha poi concluso – ha immediatamente recepito le istanze, garantendo la proroga delle tessere”.