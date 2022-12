La decima edizione del Premio San Giorgio a Elio Germano

Il Premio San Giorgio – istituito a partire dall’anno 2013 – viene conferito annualmente dal Centro Studi Molisano ad una persona – molisana, di origine molisana o comunque (se non di origine molisana) che abbia svolto tutta o parte della propria opera in Molise o a favore del territorio e della popolazione molisana – che si sia particolarmente distinta in uno o più dei diversi campi della conoscenza umana, in particolare in campo artistico, storico, giuridico, economico, sociale, scientifico o per l’impegno dimostrato nella salvaguardia dei valori etici, della legalità e della formazione culturale. Inoltre, il Premio può essere attribuito a persone di origine molisana o comunque che abbiano operato in Molise e che si siano particolarmente distinte nei vari settori dell’economia oppure per l’impegno profuso nel campo dell’imprenditoria.

Per l’anno 2022 – X Edizione – il Consiglio Direttivo del Centro Studi Molisano ha conferito all’unanimità il Premio San Giorgio all’attore e regista di origini molisane Elio Germano.

Al riguardo il Prof. Giuseppe Reale, Presidente del Centro Studi Molisano, ha dichiarato: «Per la X Edizione abbiamo deciso di premiare una figura che si è particolarmente distinta e fatta apprezzare per l’impegno profuso in campo artistico e per i significativi meriti e gli importanti traguardi raggiunti in ambito cinematografico, teatrale e televisivo. La carriera artistica di Elio Germano è costellata di riconoscimenti ricevuti sia in ambito nazionale che internazionale, tra i quali è possibile ricordare i David di Donatello, il Nastro d’Argento, il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes, l’Orso d’Argento al Festival di Berlino e molti altri. Un vivissimo apprezzamento, dunque, va riconosciuto all’opera svolta dall’attore, originario di Duronia, per quanto fino ad ora ha fatto e per quanto ancora potrà fare dedicandosi, con la grande passione che lo contraddistingue, alla “settima arte”».

Ricevuta la comunicazione riguardante il conferimento Elio Germano ha dichiarato di essere lieto e onorato di accettare il Premio San Giorgio 2022.

La cerimonia di consegna del Premio, di regola organizzata dal Centro Studi Molisano nel corso del mese di dicembre di ogni anno, si svolgerà in questa occasione nei primi mesi del 2023, in ragione dei molteplici impegni professionali dell’insignito, con il quale verrà concordata una data che consenta di garantire la sua presenza all’evento.