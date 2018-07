Larinella, rinnovato il Consiglio direttivo dell’associazione che valorizza il Carnevale Larinese

Si sono svolte le elezioni valide per il rinnovo del consiglio direttivo di Larinella, l’associazione nata nel 2011 e che da anni si occupa di organizzare e promuovere eventi e manifestazioni tese alla valorizzazione del Carnevale Larinese e dell’arte della cartapesta.

Sono stati incaricati Marchitto Danilo, in qualità di presidente, Ricci Laura e Cacchione Paolo, rispettivamente nei ruoli di segretario e tesoriere, Ziccardi Andrea come vice-presidente. Lerre Alessandra, Marco Doganieri e Colombo Giuseppe sono stati scelti per il ruolo di consigliere membro del direttivo.

La nuova squadra è frutto della sintesi tra le migliori esperienze dei gruppi costruttori storici che nell’ultimo ventennio hanno conservato e migliorato l’ormai tradizionale sfilata dei carri allegorici.

Per il nuovo direttivo, il Carnevale larinese può e deve diventare una diversa risorsa economica per la nostra realtà e innescare un circolo virtuoso per le attività commerciali che potrebbero ritrovarsi a beneficiarne.

Non ci si può permettere il lusso di gestire tale manifestazione allo stesso modo di trent’anni fa, è giunto il momento di potenziare l’aspetto culturale agevolando le già elevate capacità artistiche dei giovani larinesi, mettendo a frutto realmente l’intera manifestazione affinché possa rappresentare oltre ad un momento sociale e culturale per l’intera cittadinanza anche un indotto economico per tutte le attività commerciali locali.

Tante le idee e le proposte avanzate nel corso dell’assemblea dei soci.

Il primo appuntamento pubblico è fissato per il 13 agosto, “Notte a Colori” ,il titolo scelto per l’evento estivo che si svolgerà nel centro storico. Un’esperienza artistica tra i vicoli del borgo, tra allestimenti a tema realizzati dagli artisti cartapestai del Carnevale Larinese.

Una immersione fisica e mentale in un’atmosfera caratterizzata dalla creazione di percorsi emozionali in grado di coinvolgere bambini e adulti in un evento senza tempo.

Laboratori artistici per bambini, spettacoli di Magia, esibizioni dei gruppi coreografici e per concludere l’atteso Color party, l’esplosione dei colori fluorescenti, scandita dal ritmo dei djs Valemme e Paolo Voice.

Apice dell’evento della notte a colori sarà la cerimonia della posa della bandiera dell’organizzazione “carnevali d’Italia” tesa ad ufficializzare l’ingresso del carnevale di Larino all’interno del circuito promozionale dei carnevali nazionali.

Il direttivo sta inoltre lavorando alla creazione di un brand strategico per la promozione del Carnevale Larinese che verrà ufficializzato e presentato nei prossimi giorni.