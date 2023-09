L’Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano sotto la lente del nucleo esterno di valutazione Invalsi

Per tre giorni – dal 20 al 22 settembre 2023 – l’Istituto Omnicomprensivo ‘Raffaele Capriglione’ di Santa Croce di Magliano è stato al centro della visita del Nucleo Esterno di Valutazione Invalsi.

La Valutazione esterna rappresenta la seconda fase del processo di valutazione del Sistema Nazionale di Valutazione. La principale finalità consiste nel raccogliere informazioni per conoscere e comprendere le pratiche educativo didattiche e gestionali organizzative della scuola oggetto di valutazione esterna, e di interrogarsi su quali interventi possano essere utili per sostenere le azioni di miglioramento, a partire dall’analisi delle priorità e degli obiettivi di processo definiti dalla scuola nel Rapporto di autovalutazione (RAV).

Un gruppo di esperti nazionali ha quindi conosciuto e approfondito, attraverso incontri, interviste, visite degli ambienti, esame della documentazione e altre attività, le pratiche didattiche e gestionali di tutto l’Omnicomprensivo cercando di cogliere i punti di forza e quelli di miglioramento.

Come spiega l’Invalsi “il termine miglioramento in questo contesto è usato per descrivere i processi che la scuola intraprende in un’ottica collaborativa con tutti i soggetti che ne fanno parte per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti. Gli esiti della valutazione esterna dovrebbero quindi favorire i meccanismi di dialogo e riflessione all’interno della scuola e attivare di conseguenza la partecipazione e il cambiamento a tutti i livelli dell’organizzazione scolastica per poter rispondere efficacemente ai bisogni formativi degli studenti”.

A tal proposito la dirigente scolastica, Giovanna Fantetti, insieme allo staff di direzione e a tutta la scuola, ringrazia il gruppo del Nev evidenziando come la visita degli esperti nazionali “abbia rappresentato un’occasione virtuosa di confronto, di crescita e di miglioramento per una realtà scolastica attiva in un’area formata da piccoli centri in cui – come ha osservato la preside – si continua con senso di responsabilità e lungimiranza a investire risorse, competenze e progettualità per essere in linea con gli obiettivi del Ministero dell’Istruzione e del Merito mettendo sempre al centro lo studente nella sua unicità in una dinamica di inclusione, crescita formativa e coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni e delle associazioni valorizzando le buone pratiche realizzate con impegno e professionalità da tutto l’Istituto. Ringrazio, dunque, anche tutti i docenti, il personale e gli studenti che hanno offerto, come sempre, piena collaborazione”.