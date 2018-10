Matilde Lauria convocata ai Mondiali di Judo in Portogallo, le congratulazioni del Cip Molise

A pochi giorni dalla comunicazione ufficiale, anche il CIP Molise è lieto di manifestare le più vive congratulazioni e i migliori auguri a Matilde Lauria, tesserata con l’ASD Noived (NOn e IpoVEDenti) Napoli, per la convocazione ai Campionati Mondiali di Judo in programma a Odivelas dal 16 al 18 novembre in Portogallo.

La judoka allenata dal maestro Gennaro Muscariello nel mese di giugno a Napoli si è classificata prima nella categoria 66kg al campionato italiano individuale e a fine settembre ha partecipato assieme agli atleti della Nazionale Italiana allo stage tecnico organizzato in occasione del Traing Camp di Roma.

Grande soddisfazione espressa dalla FISPIC – Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ciechi ed Ipovedenti con in testa il Presidente Sandro Di Girolamo, il Direttore Sportivo Judo Rosario Valastro ed il Tecnico della Nazionale Roberto Tamanti.

Matilde ha avuto modo di mostrare il suo valore e le indiscusse doti atletiche anche in Molise partecipando prima come giocatrice in prestito all’ASD Olimpic Paideia Sporting con le Guerriere della luce alla fase finale del Campionato Italiano di Torball Femminile e successivamente in veste di istruttrice di judo al progetto sportivo promosso ed organizzato dall’UICI Molise e patrocinato dal Cip Molise.

La campionessa napoletana in entrambe le occasioni ha esibito determinazione e forza di volontà, ha dimostrato di sapersi muovere con agilità nello spazio, motivare le compagne di squadra, impartire sul tatami regole e precisi insegnamenti.

Una nuova competizione per lei l’attende con la maglia azzurra, una sfida che siamo certi saprà raccogliere e vorrà poi condividere coi tanti ragazzi che intendono intraprendere questa disciplina sportiva.