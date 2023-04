Mercoledì 12 aprile farà tappa a Campobasso il tour “Dono per la vita” con il ciclista trapiantato di rene Giuseppe Iacovelli

Arriverà domani, mercoledì 12 aprile, a Campobasso il ciclista trapiantato di rene Giuseppe Iacovelli nel suo ‘III Tour Dono per la vita’, promosso dalla Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati di rene e Donatori (Fintred Odv).

Il Comune di Campobasso ha ritenuto di far propria l’iniziativa di sensibilizzazione alla donazione degli organi, promossa dall’Associazione FINTRED– ODV “Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati di Rene e Donatori” e appoggiata dall’A.I.D.O. Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, sede regionale del Molise.

Il tour prende il via martedì 11 aprile alle 7,30 dal Sagrato della Basilica Santuario della Madonna del Colle a Lenola per giungere a Reggio Calabria il 26 aprile.

Giuseppe Iacovelli, presidente della Fintred, in sella alla sua bici percorrerà circa 1.100 km attraversando ben 5 regioni del Sud d’Italia (Lazio, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria) per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni sull’importanza della donazione degli organi come strumento per salvare vite umane e per alleviare le sofferenze di malati cronici.

L’arrivo a Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele II, è previsto per mercoledì 12 aprile alle ore 12.00.