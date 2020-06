Messere (PD): “L’emergenza per ristrutturare e potenziare la sanità pubblica”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Nicola Messere della segreteria regionale del Partito Democratico.

“Ormai anche quelli che non volevano vedere, a causa del Covid-19, stanno aprendo gli occhi. La devastazione del sistema sanitario pubblico regionale, compiuta negli anni, almeno in Molise, non ha causato un disastro maggiore di contagi solo perché i molisani hanno avvertito in pieno il grave rischio che stavano correndo.

Ora è il momento di ripensare tutto il sistema sanitario regionale improntato esclusivamente alla salute e cura delle persone e non per propaganda politica o peggio per fare affari.

Si torni ad una ‘sanità territoriale’, ovvio non il vecchio sistema ambulatoriale, ad una medicina territoriale di comunità e diffusa, piccoli ospedali di comunità territoriali ed una ristrutturazione e potenziamento della sanità pubblica al fine di evitare la ospedalizzazione di qualsiasi forma di malattia, anche quelle meno gravi. Si ripristini una adeguata medicina di base per assistere e curare i cittadini sul proprio territorio.

Per fare questo bisogna ripensare, anche strategicamente, alle aree interne come risorsa e non come svantaggio. Questo significa rendersi conto finalmente della condizione delle infrastrutture e dei trasporti regionali necessari per gli spostamenti. Per anni sono state anch’esse abbandonate al proprio destino ed ora versano in condizioni a dir poco pietose. Potrebbe sembrare fuori luogo – continua Messere – ma il ripristino di strade provinciali e una ottimazione del trasporto pubblico locale consente collegamenti veloci con le città più grandi della regione e quindi anche con i centri ospedalieri, questo potrebbe aiutare anche il dibattitino sullo sviluppo economico, turistico e sociale per la valorizzazione delle aree interne ora, a quanto pare, molto attenzionate!

Un ospedale Covid regionale, specialmente in presenza di risorse governative straordinarie e a patto, però, che le stesse siano importanti e adeguate è una cosa da sostenere in quanto utile al territorio anche se personalmente vedo più un centro per il dopo Covid e di ricerca nel caso le risorse non fossero abbastanza per sostenere tale scelta.

In entrambi i casi tutto si deve inserire in una più ampia strategia di ristrutturazione e rafforzamento dei presidi sanitari già esistenti, con un forte riequilibrio tra sanità pubblica e privata a partire dall’ospedale Cardarelli di Campobasso senza dimenticare la provincia di Isernia e il territorio di Termoli.

La ASREM, la regione, si devono far carico di offrire ai molisani un sistema sanitario regionale improntato ad una reale sostenibilità economica e di soddisfazione territoriale, rafforzando il sistema sanitario pubblico. Se non avverrà questo si cadrà inesorabilmente dalla padella alla brace – conclude l’esponente della segretaria PD Molise – non dimentichiamo che la scorsa legislatura regionale fu caratterizzata quasi esclusivamente da un dibattito a dir poco acceso sul Piano Sanitario regionale, lungo sarebbe ripercorrerne i “tratti” ma è bene non dimenticare!

Questa potrebbe essere un’altra occasione buona, via le vecchie logiche di convenienza e galleggiamento e massimo impegno per garantire un servizio sanitario pubblico dignitoso, senza campanilismi e integrato e più in generale una dignitosa qualità della vita per tutti i molisani. Non sciupiamola”.