Morte del senatore Biscardi, il cordoglio del sindaco Battista

“Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Biscardi per la scomparsa del senatore Luigi, figura di spessore, che lascia un gran vuoto a Campobasso come nel resto della regione. Luigi Biscardi ci ha rappresentati a Palazzo Madama nel corso della XI, XII e XIII legislatura durante le quali si è occupato di Istruzione e beni culturali, entrando a far parte anche della commissione d’inchiesta sulla mafia e altre associazioni criminali similari. Una mente raffinata la sua, uno storico appassionato e un uomo politico che conosceva bene il suo territorio e le esigenze ad esso legate e che tanto ha fatto per regalare alla nostra terra nuove opportunità di crescita soprattutto per i giovani e per la loro formazione attività che ha portato avanti sin da quando ricopriva il ruolo insegnante e poi di preside del Liceo Classico Mario Pagano. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne il suo pensiero limpido e come me tanta altra gente lo ricorderà per il suo impegno e per l’amore che nutriva per la sua terra”.

Il cordoglio del sindaco di Campobasso, Antonio Battista, per la scomparsa del senatore Luigi Biscardi.