Nuovi dirigenti scolastici: tutti i cambiamenti nelle scuole di Campobasso

Pubblicato ieri, lunedì 15 luglio 2019, sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise il decreto di mobilità dei dirigenti.

Anche in Molise il nuovo assetto scolastico si concluderà del tutto solo a termine dell’iter di assegnazione per i vincitori dell’ultimo concorso, per il quale in Consiglio di Stato ha dato il via libera alla graduatoria (che dovrebbe uscire a giorni ndr), ribaltando di fatto quanto stabilito dal Tar che aveva sospeso il concorso per presunte incompatibilità di alcuni commissari.

In attesa che ciò avvenga anche in Molise, dove 14 sono le sedi scolastiche ancora senza dirigente, ci sono stati diversi cambiamenti. Tra conferme e trasferimenti, diverse anche le scuole del capoluogo che, a partire dal 1° settembre, avranno un nuovo capo d’Istituto.

Dall’Istituto Comprensivo di Campodipietra, al Liceo Galanti arriverà Massimo Di Tullio che prenderà il posto Anna Di Monaco, andata in pensione. All’Istituto Colozza arriva, invece, dal vicino USR Puglia Maria Antonietta Rizzo. Quest’ultima prende il posto di Angelica Tirone, anche lei in procinto della pensione.

La dirigente del Pilla, Rossella Gianfagna, prende il posto del rettore Fasciano, in pensione, al Convitto Mario Pagano. Al Pilla arriva, invece, Maria Cristina Battista, dirigente della Petrone, istituto quest’ultimo tra le 14 scuole in attesa di assegnazione.