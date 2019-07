Petrella Tifernina, Amoroso assegna le deleghe ai suoi. Squadra in rosa per il riconfermato primo cittadino

Il sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, rieletto lo scorso maggio e al suo secondo mandato, ha scelto la sua squadra assegnando le deleghe agli esponenti di maggioranza.

Lo ha fatto in occasione del primo Consiglio comunale che ha visto l’ingresso del primo dei non eletti nella lista di minoranza, a seguito delle dimissioni di Fulvio Di Lisio, candidato alla carica di sindaco.

Proprio in occasione della riunione dell’Assise civica, Amoroso ha scelto di conferire alcuni incarichi ai consiglieri.

Ruolo di vice-sindaco per Giuseppe Cannavina e una squadra in rosa per il riconfermato primo cittadino Amoroso che ha voluto al suo fianco Noemi Camino (assessore con delega Molisani del Mondo, Strategia delle Aree Interne ed Euro Progettazione); Paola Robertucci (Cultura e Promozione del Territorio); Daniela Maggiorelli (Verde Pubblico e Strutture Comunali); Maria Fernanda Vargiu (Associazionismo ed Istituzione Scolastica); Maria Carmela Prisco (Politiche Sociali e Rapporti con le Istituzioni).

Quota ‘azzurra’ anche per il cosngiliere Fabio Garofalo, il quale si occuperà di Contratto di Fiume, Euro Progettazione ed Informatizzazione dell’Ente.