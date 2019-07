Unimol, il professor Guerra nominato delegato del Rettore allo sport

Una figura importante per qualità ed esperienza all’interno dell’Università degli Studi del Molise e del Centro Universitario Sportivo. Il professor Germano Guerra, Medico dello Sport responsabile dell’ambulatorio di medicina dello sport dell’ospedale ‘Cardarelli’, è stato nominato delegato del Rettore allo sport, carica già ricoperta con eccellenti risultati in precedenza.

Una conferma, dunque, che consentirà di continuare il lavoro svolto negli ultimi anni. Tutto il Cus Molise si complimenta con il professore di Anatomia Umana per l’importante incarico, convinto che la collaborazione con il docente del nostro ateneo, potrà regalare ancora tantissime soddisfazioni e portare sempre più in alto lo sport non solo universitario.

Del resto, il connubio Unimol-Cus Molise, ormai da tempo ha confermato di avere solide basi che hanno portato a grandi risultati non solo in termini numerici ma anche di promozione sul territorio e organizzativi. La nomina del professor Guerra a delegato allo sport non è che il primo passo verso nuovi e sempre più importanti traguardi.