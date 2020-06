Piazzetta Palombo, l’amministrazione comunale delibera i lavori di manutenzione

Approvati con una delibera di Giunta sottoscritta giovedì 25 giugno, alcuni interventi di manutenzione ordinaria riferiti ad immobili di pertinenza comunale. Tra i lavori di imminente realizzazione approvati, ci saranno anche interventi manutentivi a Piazzetta palombo per l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana che interessano le pensiline della piazzetta, necessari sia per la conservazione delle strutture lignee che le caratterizzano, sia al fine di consentire lo svolgimento delle attività artigianali all’esterno delle botteghe, in attuazione alle misure restrittive per emergenza Covid-19.

“Si tratta di lavori che erano stati programmati non appena i tecnici comunali hanno potuto verificare la sostanza degli interventi da compiere. – ha detto l’assessore al Commercio, Paola Felice – Andavano trovate le risorse per farli e ci siamo attivati per reperirle all’interno del nostro bilancio nel modo più immediato possibile. Inoltre, – ha aggiunto l’assessore Felice – per piazzetta Palombo, l’Amministrazione comunale ritiene necessario, essendoci la disponibilità di alcuni locali, di assegnarli in via temporanea, per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020 agli hobbisti, collezionisti, artigiani, piccole aziende e associazioni che ne facciano richiesta. Ad oggi risultano liberi e disponibili in piazzetta Palombo i locali-box: 6, 7, 12, 15 e 1.”

I locali-box saranno assegnati ai soggetti che ne faranno richiesta, in base all’ordine cronologico attestato dal protocollo generale in entrata dell’Ente; la priorità di scelta del locale tra quelli a disposizione – e fino ad esaurimento degli stessi – seguirà lo stesso criterio, ossia l’ordine di arrivo delle istanze; di stabilire che le istanze dovranno pervenire entro il giorno 30 giugno 2020.

“I concessionari dei box si assumeranno l’obbligo di garantire, a turno e secondo accordi interni con altri concessionari, l’apertura di Piazzetta Palombo durante i giorni festivi e le domeniche come da Regolamento – ha specificato l’assessore Felice – È infatti intento di questa amministrazione rivitalizzare la storica Piazzetta Palombo, favorendone il più possibile la frequentazione quotidiana, attraverso attività volte a sostenere il tessuto produttivo del centro contrastandone così lo spopolamento”.