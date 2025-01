Pietracatella, importanti risultati per l’amministrazione civica

Domenico Rotondi

L’amministrazione comunale di Pietracatella, guidata dal sindaco Antonio Tomassone, ha conseguito recentemente due risultati ragguardevoli, diretti a qualificare ulteriormente l’azione programmatica perseguita dalla dinamica compagine civica. La comunità fortorina, infatti, continuerà ad essere “Città che legge” per il prossimo triennio, anche grazie alla positiva azione sinergica messa a punto dalle associazioni locali e dalle istituzioni scolastiche del Comprensorio di riferimento.

Non a caso, il progetto formativo “Pietracatella legge” ha vinto il bando nazionale del 2023, coerentemente finanziato dal CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura) e dal Ministero della Cultura. Detto riconoscimento ha permesso l’inaugurazione del “Bibliopoint” con la ridefinizione di strutture moderne e funzionali, capaci di accogliere sia le scolaresche che le generazioni d’argento ospitate dalle cooperative sociali del territorio. Non sono mancate, peraltro, positive collaborazioni con il centro migranti locale, anche per testimoniare concretamente il valore profondo della solidarietà. Il programma nazionale “Città che legge”, infatti, è stato concepito come una modalità innovativa per riconoscere e premiare quelle città italiane che dimostrano un impegno costante nella promozione della lettura tra i cittadini di tutte le età, attraverso iniziative articolate ed interattive come la creazione di biblioteche accessibili, la realizzazione di eventi culturali, e la valorizzazione degli spazi pubblici dedicati alla lettura.

In tale ottica, il sindaco Tomassone ha sottolineato quanto segue: “un riconoscimento importante quale stimolo per continuare a investire nella cultura del libro. Ci impegneremo, perciò, a creare momenti di incontro per tutta la comunità, anche per sviluppare attraverso la lettura una maggiore consapevolezza comunitaria”. Con Pietracatella, quindi, salgono a sei i Comuni molisani riconosciuti come “Poli culturali del buon vivere”, tra cui il capoluogo Campobasso ed i centri di Termoli, Isernia, Venafro e Macchiagodena. Un ulteriore successo è stato raggiunto con la realizzazione del “golfo di fermata” per autobus lungo la Fondovalle del Tappino, precisamente nei pressi dell’area baricentrica collocata tra i territori di Riccia, Gambatesa e Pietracatella. Detto risultato è stato reso possibile dalla fattiva azione perseguita dall’ANAS, dal Comune di Pietracatella e dalla Regione Molise, anche grazie alla cura meticolosa degli uffici preposti. Purtroppo alcuni intoppi di natura burocratica hanno rallentato la cantierizzazione dei lavori, determinando lungaggini ed inconvenienti. Ciononostante, il collaudo tecnico, effettuato dalla Motorizzazione Civile di Campobasso, ha messo in luce la realizzazione di un’opera efficiente e perfettamente conforme alle normative vigenti, con relativo impianto di illuminazione e parcheggio. Non mancano, peraltro, comode e sicure pensiline di attesa per i pendolari, nonché la dovuta segnaletica stradale. In tal modo, il “nuovo golfo di fermata”, posto di fronte all’area industriale e commerciale di Pietracatella, offre un significativo servizio ai cittadini del Fortore, essendo un moderno e sicuro punto di approdo per il trasporto pubblico. Pertanto, Il sindaco della cittadina fortorina non ha nascosto la sua soddisfazione, dichiarando quanto segue: “l’opera è frutto di un lavoro congiunto portato avanti da ANAS in collaborazione con gli uffici comunali. L’intera struttura, oltre a mettere in sicurezza la fermata dei bus, che in questo modo non andranno più a occupare la carreggiata, fungerà anche da snodo polivalente. Questo è un ulteriore passo in avanti per rendere più sicuro ed efficiente il trasporto pubblico locale per i cittadini”.