Prima Isernia poi Campobasso, giornata di incontri per il candidato del centrodestra Claudio Lotito

SPAZIO ELETTORALE Giornata di incontri per il candidato del centrodestra al Senato, nel collegio uninominale, Claudio Lotito, che stamattina si è confrontato con i lavoratori e i responsabili della Cooperativa L.A.I. Lavoro anch’io di Isernia.

Qui a mostrargli i pregevoli lavori in ceramica realizzati negli anni utilizzando varie tecniche il presidente Nino Santoro. Al termine della visita, nella quale è stato accompagnato dall’altra candidata Filomena Calenda, i lavoratori della Lai hanno omaggiato Lotito con un presente particolarmente apprezzato e gradito che simboleggia la qualità dei lavori prodotti e gli sforzi di una cooperativa sociale che è un’eccellenza nel sostegno alle persone diversamente abili per la loro integrazione sociale e lavorativa. “Una grande realtà molisana” ha commentato l’esponente del centrodestra in corsa per Palazzo Madama.

E sempre a Isernia Lotito ha poi incontrato gli inquilini delle case popolari, alla presenza dei i tecnici, degli operatori e del commissario liquidatore Mike Matticoli. Presente all’incontro anche il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Roberto Di Baggio.

Il tour è poi proseguito a Campobasso, nella sede della Confesercenti, dove insieme al candidato all’Uninominale alla Camera, Lorenzo Cesa, ad attenderli c’era una delegazione di imprenditori e operatori commerciali, insieme al presidente Pasquale Oriente. Qui Lotito ha avuto modo di evidenziare come “il centrodestra abbia già le idee chiare su un percorso per rilanciare l’economia e l’attività imprenditoriale a tutti i livelli. Ciò che serve – le sue parole – è la fiducia nelle Istituzioni, ma soprattutto un supporto, in termini di risorse, da parte dello Stato all’imprenditorialità”.