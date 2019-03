Mercoledì 13 marzo alle ore 17 presso la Casa del Popolo in via Gioberti 20 a Campobasso si terrà l’assemblea per informare i cittadini su come presentare la domanda per accedere al reddito di cittadinanza.

Nell’occasione sarà, quindi, presentato anche lo sportello a cura dell’Unione Sindacale di Base (USB).