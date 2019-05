Roberto Gravina: “Il 9 giugno sarà la data fatidica per il futuro della nostra comunità”

Ultimi nove giorni prima della data del 9 giugno, quella fissata per il ballottaggio e per il ritorno dei cittadini campobassani al voto per la scelta del nuovo sindaco. Roberto Gravina, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle per la carica di sindaco al Comune di Campobasso, ha già tracciato, insieme al suo gruppo, la road map per questi giorni intensi nei quali l’ obiettivo principale sarà ancora quello di parlare di programmi, di progetti fattibili e realizzabili per la città.

“Il nostro programma per amministrare la città capoluogo di regione resta invariato, è piaciuto ai cittadini, lo hanno apprezzato sia per la concretezza che per la visione prospettica che propone della nostra città. – ha dichiarato Roberto Gravina – I punti di contatto con quelli di altre forze politiche che vi si possono rintracciare, sono oggetto di possibili confronti, perché abbiamo sempre dimostrato con la nostra azione politica anche da forza d’opposizione in Comune, di essere aperti e propositivi, non solo critici”.

“Del resto, la nostra predisposizione al’ascolto ci ha premiato più degli slogan preconfezionati – ha continuato – e la differenza con i nostri competitor, oggi più che mai, la fa la competenza e la passione che abbiamo e la conoscenza della città. Una conoscenza che non ha bisogno di essere continuamente sbandierata perché è visibile, palpabile e quotidiana da ben prima di arrivare a questa fase di ballottaggio”.

“Per Campobasso il 9 giugno rappresenta una data dove non si può più girare la testa dall’altra parte o chiudere gli occhi. La ripresa di questa città parte dal voto che verrà dato per il nuovo sindaco, inutile girarci intorno”.

“Noi ci rivolgiamo a tutti gli elettori, – ha concluso Gravina – non sono previsti apparentamenti ma, lo ribadiamo in modo convinto, il dialogo con tutti coloro che vedono il nostro programma come fortemente alternativo al sistema che vuol riproporre il candidato del centrodestra su Campobasso, rimane la strada maestra per progettare un’azione amministrativa funzionale al rilancio della nostra città“.