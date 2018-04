Rugby, per gli Hammer under 14 vittoria larga a Pozzuoli

Archiviato il campionato di serie C2, per gli Hammers Rugby Campobasso questa penultima domenica d’aprile era tutta incentrata sulle prestazioni delle squadre giovanili.

Tra Napoli e Pozzuoli, infatti, si sono disputati gli incontri dell’under 16 femminile e dell’under 14 maschile.

I giovani “martelli” under 14 guidati dal coach Andrea Russo, hanno espugnato il terreno da gioco di Pozzuoli, regolando i padroni di casa con uno strepitoso 37 a 17.

Ben 6 le mete realizzate dal quindici campobassano in terra flegrea, contro le 3 degli avversari che sono stati sorpresi dalla veemenza e dalla determinazione mostrata sin dalle battute iniziali dalla squadra di coach Russo.

Per l’under 14 degli Hammers arriva così la seconda vittoria nelle ultime tre consecutive partite giocate tutte in trasferta in terra campana.

Sconfitte, invece, le Ladies under 16 degli Hammers nel raggruppamento di Napoli contro Afragola e Amatori. Una bella vittoria per 17 a 14 è però arrivata nella terza gara con il Torre del Greco, grazie alle mete di Alessandra Gaeta e Giada Sulmona. Ma la vera bella notizia per la squadra di coach Gaeta è il ritorno in campo, anche con una meta realizzata nella prima partita contro Afragola, di Alba Mariano, dopo un lungo infortunio che l’aveva tenuta lontana dalle competizioni per circa un anno.

Anche questa domenica, nella serie A femminile, si sono fatte valere ben quattro Ladies degli Hammers, chiamate a indossare la maglia del Torre del Greco contro il Montevirginio.

Angela Nesta, Francesca Guarracino, Giovanna Cece ed Elisa Vendittelli, sono state tra le protagoniste della gara disputata dalle campane contro la prima della classe.