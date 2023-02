Sanità, Primiani (5 Stelle) sollecita Toma: “Commissione d’invalidità ferma, a rischio i diritti delle persone in difficoltà”

“L’iter per costituire la Commissione d’invalidità di Larino subisce continui rallentamenti a causa dell’inerzia della Regione Molise, un immobilismo che impedisce di certificare le difficoltà di tante persone”. Così Angelo Primiani, consigliere regionale pentastellato che fa sapere di avere “inviato una missiva di sollecito al presidente Donato Toma. In base alla legge regionale che disciplina la materia, infatti, l’Asrem è tenuta ad individuare i componenti delle Commissioni mediche sanitarie per l’accertamento delle minorazioni e malattie invalidanti.

I nominativi poi devono essere proposti alla Giunta regionale che deve approvarli e solo a quel punto le Commissioni possono svolgere le proprie fondamentali funzioni. Il 2 febbraio scorso la delibera del direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, ha individuato la nuova composizione della Commissione medica di Larino e l’ha proposta alla Giunta. Dopo tre settimane, però, l’esecutivo ancora non ratifica la decisione, manca infatti la presa d’atto delle nuove nomine e questo blocca l’intero iter di attivazione.

Questo stallo impedisce alla Commissione di operare e costringe cittadine e cittadini ad attendere la prima visita necessaria a certificare l’invalidità. Senza l’ok della Regione, manca la possibilità di valutare la sussistenza e la gravità di particolari patologie invalidanti e ciò impedisce a tante persone di accedere ai benefici economici e previdenziali.

Quindi – conclude Primiani – non bisogna perdere altro tempo. La Regione ha il dovere istituzionale, civico e morale di sbloccare l’impasse nel più breve tempo possibile, garantendo la piena funzionalità a tutte le Commissioni. Solo in questo modo possiamo tutelare i diritti di chi è già in difficoltà”.