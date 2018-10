Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, cambio al vertice. Le congratulazioni del sindaco Battista per il lavoro svolto dal tenente colonnello Renzetti

Dopo cinque anni di permanenza alla guida della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, il colonnello Antonio Renzetti passa il testimone al tenente colonnello Antonio Russo.

“Una figura di spessore – le parole del sindaco Antonio Battista – quella del tenente colonnello Renzetti che in un quinquennio, insieme ai vertici dell’Arma, ha risollevato le sorti della Scuola di Colle delle Api che oggi conta un cospicuo numero di allievi”.

“Un’azione forte la sua che ha permesso alla struttura di diventare un punto di riferimento in tutto il Centro-Sud e un’importante presidio per la città di Campobasso. Al tenente colonnello Renzetti vanno le mie più sentite congratulazioni per il lavoro svolto a Campobasso e per i traguardi raggiunti. Un’eredità importante che passa ora nelle mani del tenente colonnello Antonio Russo al quale faccio i miei migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico che lo attende con l’auspicio che possa continuare il grande rapporto di collaborazione che il Comune ha con la Scuola Allievi e con tutta l’Arma dei Carabinieri più in generale che tanto fa – conclude Battista – per garantire la sicurezza su tutto il territorio molisano”.