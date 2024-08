Serie C, il terzino ex Juventus U23 Gabriele Morelli firma per il Campobasso

Arriva dal Gubbio, Gabriele Morelli, terzino classe 1996, pronto ad unirsi ai Lupi per la stagione 2024/25.

Il difensore porta con sé un bagaglio di esperienza considerevole, maturato in diverse categorie del calcio italiano. Ha iniziato la sua carriera professionistica nel Livorno, arrivando a debuttare con la prima squadra in Serie B. Successivamente, è passato alla Juventus Under 23. Dopo l’esperienza in bianconero, è tornato al Livorno, prima di trasferirsi al Südtirol, Messina e Gubbio. Nel suo percorso ha dimostrato versatilità e solidità in campo.

Conosce mister Piero Braglia, che lo ha già allenato in passato e quindi “so bene cosa pretende dai suoi ragazzi”, ha detto Morelli, lasciando intendere la sua volontà di integrarsi rapidamente nel contesto rossoblù.

L’entusiasmo del difensore è palpabile: “Sono felicissimo di questa nuova avventura, non vedo l’ora di iniziare”.

Le sue parole evidenziano la motivazione e la voglia di mettersi in gioco per contribuire agli obiettivi stagionali del Campobasso FC.