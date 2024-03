Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica: le iniziative del Neuromed

In occasione della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, l’IRCCS Neuromed mette in campo una serie di attività informative insieme alla LILT, con l’intento di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori.

Oltre ad un info point LILT-Neuromed, allestito in ospedale, sarà divulgata una collezione di video contributi realizzati dagli esperti del Neuromed, che verrà diffusa sulle pagine Facebook e Instagram dell’Istituto seguendo il programma allegato.

Questi interventi spazieranno dal ruolo della genetica nei tumori del seno, passando per l’essenzialità della diagnosi precoce in questa tipologia di cancro, fino ad arrivare alle novità nel campo della chirurgia mininvasiva per i tumori cerebrali. Non mancheranno approfondimenti sul melanoma, sull’utilizzo della PET-TC per diagnosi accurate e follow-up in oncologia, sulla prevenzione del tumore della prostata e sull’influenza dell’alimentazione nella prevenzione dei tumori.

Con questa iniziativa, l’IRCCS Neuromed si impegna a diffondere conoscenza e consapevolezza, attraverso l’apporto di specialisti nel campo, su temi chiave che riguardano la prevenzione e il trattamento dei tumori. L’obiettivo è quello di fornire al pubblico informazioni cruciali, che possano contribuire a una maggiore consapevolezza sull’importanza delle pratiche preventive e sulle opzioni disponibili per la diagnosi e il trattamento delle patologie oncologiche.

Dal 16 al 24 Marzo sarà possibile rivolgersi all’info point LILT-Neuromed nei seguenti orari:

dalle ore 9:30 alle 10:30 – presso la Piattaforma Ambulatoriale

dalle ore 10:30 alle 11:30 – presso il Cup Diagnostico piano –1